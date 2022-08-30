محللة مالية: طرح أسهم غزل المحلة في البورصة بحاجة للدراسة مرة أخرى

قالت المحللة المالية رانيا يعقوب، إن اكتتاب أسهم شركة غزل المحلة لم يحظ بالترويج الكافي، نظرا لتأثر البورصة بأزمة التضخم وهروب الأموال من البورصات العالمية واتجاهها إلى أمريكا.

وذكرت المحللة المالية أن طرح غزل المحلة في البورصة جاء في وقت شهد ضعفا في السيولة، وعزوفا عن الدخول في منافسات، مشيرة إلى أن شهر أغسطس الجاري شهد تغيرات بعد تعديل قيادات القطاع المصرفي في مصر.

إعادة دراسة قيمة الطرح والترويج لها

وأوضحت «يعقوب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc»، أنه من الأفضل إعادة دراسة قيمة الطرح والترويج لها، مؤكدة أن الأصول الجيدة قادرة على جذب سيولة جيدة في الأسهم داخل البورصة، ووفقا لما أعلنته البورصة المصرية فإن شراء غزل المحلة لم يحدث بل كان مجرد طلبات شراء.

طرح غزل المحلة لن يؤثر على طرح شركات حكومية مستقبلا

وأشارت رانيا يعقوب إلى أن طرح غزل المحلة لن يؤثر على طرح شركات حكومية مستقبلا أو على أندية في القطاع الرياضي، موضحة أن السعر العادل للطرح ضروري، خاصة أن الشركات المصرية قوية ولها قيمتها في الأسواق، وهناك شركات غير مقيدة وغير مطروحة في البورصة برغم أن الأصول المالية المصرية جاذبة للاستثمار بمختلف أنواعه.

إرجاء إعادة طرح غزل المحلة

وأكدت المحللة المالية رانيا يعقوب، أنه من المتوقع إرجاء إعادة طرح غزل المحلة بعد إعادة دراسة سعر طرحها بالتنسيق مع المستثمرين، خاصة أن البورصة المصرية لها دور مهم في سد العجز المالي في أي من القطاعات المهمة في الدولة.

جدير بالذكر، أن إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تسعى إلى محاولة طرح أسهمها في البورصة المصرية من جديد بعد انتهاء المهلة الثانية للاكتتاب أمس الأحد، وإعلان البورصة المصرية انتهاء المهلة دون الوصول إلى المستويات المطلوبة للطرح.