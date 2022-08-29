أخبار البورصة المصرية.. صعود جماعي و5.1 مليار جنيه مكاسب سوقية

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية مع بداية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، التي شهدت ارتفاعًا جماعيًا في أداء المؤشرات ومكاسب سوقية 5.1 مليار جنيه، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 0.31% إلى مستوى 10209.87 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.21%، عند مستوى 2251.03 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.98%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.98%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3214.51 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.22% عند مستوى 1936.38 نقطة.

قيم التداولات ورأس المال

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 383.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 244.5 مليون سهم عبر تنفيذ 15.079 صفقة، فيما جرى التداول على 166 سهمًا، ارتفع منها 166 سهمًا، فيما انخفض 7 أسهم واستقر 95 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة، نحو 5.1 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 694.355 مليار جنيه.

مؤشر «EGX30» يستهدف مستوى 10400 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ المكاسب التي حققتها البورصة في بداية التعاملات جاء وفقًا للتوقعات، بدعم من نشاط الأسهم القيادية مرة أخرى، وانتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح، وباستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

وأضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 نقطة، يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة.

المؤشر السبعيني يستهدف مستوى 2200 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» في البورصة المصرية، بأنّ استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة، مدعومًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، والصعود مرة أخرى واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.