رئيس الرقابة المالية يبحث مع رئيس البورصة الجديد خطط التنمية الاقتصادية

التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة، وذلك بعد تعيينهما وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

استقرار السوق وسلامة التعاملات وكفالة حقوق المستثمرين

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد فريد بقيادات البورصة الجدد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في رحلتهم الجديدة نحو العمل بالتنسيق والشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة لاستكمال جهود التطوير والتنمية التي ترفع من كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري ليستمر في لعب دوره المحوري الداعم للحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكّد «فريد» أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الهيئة وكل الأطراف وبالأخص البورصة المصرية وذلك لاتخاذ كل ما يلزم من أجل استقرار السوق وسلامة التعاملات وكفالة حقوق كل المستثمرين.

تشكيل فرق عمل فنية بين الهيئة والبورصة

تابع رئيس الهيئة أنَّه خلال أيام قليلة سيتم تشكيل فرق عمل فنية بين الهيئة والبورصة لتعزيز التعاون في مختلف المسائل للدفع نحو تسريع وتيرة التطوير والتنمية بسوق المال المصري.

من جهته، تقدم رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على اللقاء الذي يمثل بداية مرحلة جديدة لسوق الأوراق المالية المصري تحت عنوان «نحو مزيد من التنسيق وتكامل الجهود للارتقاء تنافسية وكفاءة سوق الأوراق المالية المصري».

تابع الدكاني، أنَّه سيعمل على التنسيق مع كل الأطراف لتبني وتطبيق كل السياسات اللازمة لتطوير الأداء بما يضمن تعزيز السيولة والتداول والتعريف أكثر وأكثر بأهمية السوق في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة لتطوير أعمالها وزيادة نشاطها.