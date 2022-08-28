استقرار مؤشر البورصة الرئيسي في بداية التعاملات وسط توقعات بالصعود

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وسط ترقب لحركة التداولات في البورصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيين رامي الدكاني رئيسًا للبورصة المصرية لمدة عام.

اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة

قال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 10600 نقطة مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

أضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المتوقع أن ينعكس هذا على أداء المؤشر بشكل إيجابي، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200 نقطة.

استعادة مستوى 2260 نقطة

وأشار «عيد»، إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، مبينًا أنَّ استقرار مؤشر البورصة السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدَر قرارًا الخميس الماضي 25 أغسطس 2022 بتعيين رامي الدكاني، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.