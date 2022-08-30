رئيس جامعة سوهاج: أضفنا فصلا عن التغيرات المناخية في مقرر حقوق الإنسان

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة قررت إضافة فصلاً دراسياً عن التغيرات المناخية في مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، التي تُدرس لجميع الكليات، موضحا أن الهدف الأساسي، توعية الطلاب بالتغيرات المناخية وعواملها، وكيفية مواجهتها.

وأضاف «عبدالخالق» لـ«الوطن»، أن المقرر يتم إعداده من الأساتذة المتخصصين في كليات الزراعة والعلوم وقسم الجغرافيا، لافتا إلى أن الجامعة اشتركت مع المحافظة، في وضع استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.

اختيار 40 عالما متخصصا في التغيرات المناخية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه تم اختيار 40 عالم متخصص في التغيرات المناخية من أبناء الجامعة لوضع الاستراتيجية وتم حصر جميع الأبحاث العلمية في المجال والمشروعات البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه والأنشطة والورش التي تم تنفيذها.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الحصر يفيد في وضع الخطة المستقبلية للمحافظة، انطلاقاً من الواقع والمأمول، أي ما يجب على المحافظة تنفيذه خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن ضمن هذه الجهود، تقرر وضع مقرر دراسي جديد عن التغيرات المناخية، ضمن مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

استعدادات للعام الدراسي الجديد 2022-2023

وأشار إلى أن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، بالتنسيق مع مختلف الكليات لتنفيذ كل التعليمات، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحاً أن الكشف الطبي للطلاب الجدد يبدأ اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ونوه بأنه تم توجيه جميع الكليات، بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن بدء العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل، أتاح الفرصة للجامعة لبدء أعمال الكشف الطبي خلال شهر سبتمبر.