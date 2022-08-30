مصر الخير: نتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي

قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة في مؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة تتبنى مشروعا جديدا لتغطية قنوات المياه والترع والمصارف بألواح الطاقة الشمسية، لضمان توفير أكبر نسبة من تغطية مياه الصرف وعدم تلويثها للهواء الجوي ونقل الأوبئة والأمراض.

إعادة تدوير مياه الصرف الصحي

وأوضحت «الجوهري»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك بحثا بالتعاون بين مصر الخير وأكاديمية البحث العلمي لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي من أجل توفير مياه الشرب المستخدمة في ري الزرع أو غسيل السيارات أو رش الأرضيات من أجل الترطيب، مشيرة إلى أن مصر بدأت الاتجاه لتحلية مياه البحر في مطروح، وتبين أن تحلية المياه المالحة يكلف ما يقرب من 15 ألف جنيه للمتر المكعب من الماء النقي.

حصة مصر في مياه النيل ثابتة رغم زيادة عدد السكان

وأشارت الدكتورة عفاف الجوهري إلى أن حصة مصر في مياه النيل ثابتة رغم زيادة عدد السكان، ما يوجب علينا الاهتمام أيضا بفكرة تنظيم الأسرة وعدم الزيادة غير المدروسة، وتابعت «لتر المياه النقي يكلف الدولة كثيرا، ويجب أن ننهي ظاهرة ترك صنبور المياه بدون الاستفاده منه، كل نقطة مياه بتفرق سواء بالتكلفة أو القيمة الفعلية، وفي بلاد في أفريقيا تعاني من الحرمان من الماء، ولابد أن ننتهي إهدار المياه بأسرع وقت ممكن».

توفير المياه النقية لكل مواطن

وأكدت رئيس قطاع الصحة في مؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تتعاون مع شركات المياه من أجل توفير المياه النقية لكل مواطن خاصة في المناطق البعيدة والنائية، «الناس بتكون في قمة سعادتها في لحظة وصول مياه الشرب لمنازلهم لأول مرة بشكل مستمر».