«مصر الخير»: قدمنا 120 مليون خدمة تنموية على أرض الواقع

قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن مصر تعمل بشكل واسع في تطوير قطاع المياه لتوفير أفضل مستوى من مياه الشرب للإنسان، والمؤسسة تعمل على تنمية الإنسان بشكل رئيسي منذ أن بدأت العمل، إذ قدمت مايقرب من 120 مليون خدمة تنموية بمجالات مختلفة على أرض الواقع، موضحة أن التنمية المستدامة تقوم على المياه النقية الصالحة للشرب.

الأمم المتحدة أقرت ملف مياه الشرب

أوضحت خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc» أن الأمم المتحدة أقرت ملف مياه الشرب ضمن أهداف التنمية المستدامة، وحق الإنسان في الحصول على المياه النقية للشرب والاستخدامات المنزلية.

200 ألف متر من شبكات مياه الشرب

أشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير تمكنت من توصيل المياه لـ مليون مواطن وتأهيل الشبكات والمحطات بإجمالي 200 ألف متر، وتأهيل مايقرب من 15 محطة وإنشاء 31 بئر ارتوازية وفقا لمواصفات معينة ويصب في شبكة الصرف للتأكد من استثمار كميات المياه المخزنة تحت الأرض.

وأكدت أن مصر الخير تتعاون مع شركة المياه في إنشاء الآبار لضمان تنفيذها بأفضل مستوى ممكن، وبأعماق تصل إلى 130 مترا للحصول على مياه نقيه، ويجرى ضم البئر إلى منظومة المياه.