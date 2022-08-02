مصر الخير تتبرع بـ5 أجهزة غسيل كلوي لمستشفى مبرة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديم مؤسسة مصر الخير 5 أجهزة غسيل كلوي بمستشفى المبرة ومستشفى القوصية المركزي وذلك في إطار دعم القطاع الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تقديم خدمات للمواطنين

وأشاد محافظ أسيوط بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية، وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك المؤسسات لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وملموسة.

توفير 5 أجهزة غسيل كلوي

وأوضح محمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير بأسيوط أن المؤسسة قامت بتوفير 5 أجهزة غسيل كلوي، حيث تم دعم مستشفى المبرة بأسيوط التابعة لهيئة التأمين الصحي بجهازين غسيل كلوي، فضلاً عن 3 أجهزة أخرى لمستشفى القوصية المركزي، بإجمالي تكلفة تصل إلى مليون و110 آلاف جنيه، لافتاً إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز المحافظة في مختلف القطاعات، وفقاً للامكانات المتاحة، مشيرًا إلى الدعم والاهتمام الذي يقدمه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، وهو ما يظهر جلياً في تذليل العقبات أمام تنظيم الفعاليات والبرامج والمبادرات وتحديداً التي تقدم خدمات للفئات الأكثر احتياجاً.

دعم مستشفى ابوتيج العام الماضى

يذكر أن مؤسسة مصر الخير دعمت العام الماضي مستشفى أبوتيج ومستشفى الإيمان العام بأسيوط بـ3 ماكينات غسيل كلوي.