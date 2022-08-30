البابا تواضروس: اهتمام كبير للغاية من الدولة بملتقى شباب لوجوس الثالث

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه كان هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة لملتقى شباب لوجوس الثالث، ففي المؤتمر الأول، كان هناك وفد من الشباب في عام 2018، تقابلوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت مقابلة ممتعة للغاية، والرئيس اهتم به للغاية، «وفي المؤتمر الثاني، كان شباب من جوه مصر اتقابلوا مع عدد كبير من الوزراء، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حاضرهم، وعقد معاهم ندوة ممتعة وممتازة».

الشباب شافوا صفحة من صفحات الإنجازات في العلمين

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر ساعة»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن المؤتمر الثالث الحالي كان هناك مقابلة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المقر الجديد بمدينة العلمين، «الحقيقة أن هذه الزيارة الشباب شافوا صفحة من صفحات الإنجازات في العلمين لأنها مدينة رائعة بكل تفاصيلها الحديثة، وطبعا تاريخها القديم، وفي نفس الوقت تقابلوا مع مدبولي، واهتم بيهم، وقدم لهم حديث شيق جدًا، وجاوب على اسئلتهم».

رؤية إنجازات يساهم في رسم صورة إيجابية عن مصر

وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الأسئلة التي وجهت لرئيس مجلس الوزراء من الشباب، كانت أسئلة شبابية، «يعني واحد مثلا سأله، هو القائد الناجح يكون صفاته اية، وبدأ يجاوب إجابة علمية رائعة، الشباب طبعا كله عايش بره، فمقابلة مسئولين وزيارة أماكن، ورؤية إنجازات كل ده يساهم في رسم صورة إيجابية عن مصر».