البابا تواضروس: الحياة في مصر تتحسن ساعة بعد ساعة

وجّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله اليوم، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابا من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022 اليوم.

إنجازات مدينة العلمين الجديدة

وقال البابا تواضروس: «مدينة العلمين الجديدة لم يكن بها طوبة واحدة منذ 5 سنوات، ويوجد بالمدينة كنيسة القديسة مارينا بالساحل الشمالي، ويتم بناء كنيسة جديدة»، لافتا إلى أنّ كل هذه الإنجازات المتحققة في مدينة العلمين الجديدة، مجرد عينة لما يجري على أرض مصر من تطوير.

الأوضاع في مصر تتحسن ساعة بعد ساعة

وأضاف البابا تواضروس، موجّها حديثه للشباب: «لا تصدقوا الإعلام الذي يقدم صورة مشوهة عن مصر، ويجب دائما أن تضعوا في اعتباركم الصورة الجميلة التي تشاهدونها على أرض مصر واقعيا، والتي تتحسن يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، كما ينبغي أن تنقلوا هذه الصورة إلى البلدان التي تعيشون فيها وتكونوا خير سفراء لهذا البلد».

مشروع حياة كريمة

وتطرق البابا تواضروس، إلى مشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مواطن في الريف، في مناطق لا تتوافر فيها الخدمات بشكل كافٍ، ويقوم على المشروع عدد كبير من الشباب.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن سعادتها باستقبال رئيس الوزراء لشباب الملتقى، لما لذلك من دلالة واضحة على حرص الحكومة المصرية على توضيح الصورة عما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، فضلا عن الاستماع لهؤلاء الشباب، ومعرفة آمالهم وطموحاتهم لبلدهم الأم، فهم خير سفراء في البلدان التي يعيشون فيها.