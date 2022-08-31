«التموين»: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع يكفينا لشهور مقبلة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، توافر واتاحة كل السلع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن دور وزارة التموين تأمين احتياجات المواطن واتاحة السلع، وتكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية لمواجهة حدوث مشاكل في سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية.

الحكومة استطاعت تكوين احتياطات آمنة من السلع الاستراتيجية

وأوضح عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية تكوين احتياطات آمنة من السلع الاستراتيجية، وعددها 8 سلع وهي التي لا غنى للمواطن عنهم مثل القمح والزيت والسكر والأرز والفول والشاي.

وأشار لوجود سلع أساسية مثل التي تٌباع على بطاقات التموين لمستحقي الدعم، مؤكدً أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لديها قصور في السلع الاستراتيجية وفي إتاحتها، لافتًا إلى أن مصر لم تشهد ذلك، مضيفًا: «لم نشهد زيادات سعرية كما شهدت هذه الدول زيادات سعرية بسبب الضخم».

لدينا فائض من السلع

وأكد مساعد وزير التموين وجود فائض من السلع وإتاحتها، لافتًا لحدوث زيادات بسيطة جدًا مقارنة بالزيادات السعرية التي حدثت في دول متقدمة، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة لا تكون احتياطي من السلع الاستراتيجية نظرًا لوجود سلاسل إمداد كفء من الداخل وليس لديها أي مشاكل.

وكشف عشماوي عن الاحتياطات في السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أنها وصلت لـ7 شهور في القمح و6 شهور في الزيوت و6 شهور في السكر، مشددًا على وجود احتياطي آمن من السلع لتنويع مصادر الإمداد.