كيفية معرفة استحقاق الأسرة لزيادة الدعم على البطاقات؟.. التموين تجيب

يستحق بعض المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، زيادة الدعم على البطاقات المقرر صرفها بداية شهر سبتمبر المقبل، والمحددة من قبل مجلس الوزراء بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر لبعض أصحاب البطاقات التموينية ممن اعتبرتهم الحكومة الأسر الأولى بالرعاية فقط وتم حصرهم بـ9 ملايين و100 ألف أسرة.

الفئات المستحقة لصرف زيادة بطاقات التموين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الفئات المستحقة لصرف زيادة الدعم على البطاقات هم إجمالي الأسر الذين تم حصرهم ضمن الأولى بالرعاية والبالغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة من بين 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على منظومة دعم التموين، مشيرة إلى أن الزيادة لن يصرفها جميع حاملي البطاقات التموينية، وإنما سيتم صرفها للأسر بناءً على مجموعة من المحددات تشمل التالي:

1- كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

2- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

3- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

5- الأرامل والمطلقات.

قيمة زيادة دعم التموين الجديدة

فيما أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الأسرة التي ستصرف زيادة البطاقات الجديدة سيتم إرسال رسالة لها عبر بونات صرف الخبز بتعليمات مدون عليها أنه تم إدراج 100 جنيه زيادة لها على سيستم صرف السلع التموينية كي تتمكن الأسرة من خلال التوجه لمنفذ البقال في الحصول على السلع التي ترغب فيها بقيمة الدعم المحدد لها بناءً على عدد الأسر المدرجين على البطاقة التموينية الواحدة، حيث حدد مجلس الوزراء الزيادة على البطاقات كالتالي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة أشهر.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين لمدة 6 أشهر.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.