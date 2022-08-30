«التموين»: سيارات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في القرى

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من تجهيزات 27 سيارة متنقلة تحت شعار «أهلا مدارس»، ستجوب القرى والمراكز على مستوى المحافظات، وتشمل جميع المستلزمات المدرسية بتخفيضات هائلة للمواطنين تصل إلى 50% أقل من نفس المنتجات في المكتبات الخارجية، وذلك ضمن تجهيزات الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لمعرض «أهلا مدارس» 2022، والذي ينطلق في الأول من سبتمبر لمدة 10 أيام.

معرض «أهلا مدارس».. 23 مقرًا في المحافظات

ويقام معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في صالة أرض المعارض في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، فيما تقام 23 معرضًا في المحافظات، و119 معرضًا ‏فرعيًا و33 شادرًا في الميادين الرئيسية، بالإضافة إلى تحرك 27 قافلة متنقلة تحوي منتجات المعرض المختلفة من الأدوات والمستلزمات الدراسية.

موعد فتح المعرض للجمهور

ويفتح معرض «أهلا مدارس» أبوابه أمام للمواطنين الراغبين في شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 10 مساء، ويتيح كل المستلزمات التي تحتاجها الأسرة والطالب خلال العام الدراسي.

ويضم المعرض المنتجات التالية: «الأدوات مكتبية من الأقلام والكشاكيل، والمصنوعات جلدية من الأحذية والشنط، والملابس الجاهزة، وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته، والمواد الغذائية، وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية».

وزير التموين يتفقد معرض «أهلا مدارس» قبل افتتاحه

وتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اليوم، أجنحة المعرض للوقوف على الاستعدادات الكاملة أمام الجمهور قبل افتتاحه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ يستمر المعرض في تقديم العروض على المستلزمات الدراسية حتى يوم 10 سبتمبر.