11 معلومة من «التموين» عن السلع الأساسية والاستراتيجية: الدعم بـ88 مليار جنيه

دور كبير تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأساسية، حسبما أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

أبرز الأرقام التي ذكرها عشماوي عن دور وزارة التموين في مصر نرصدها لكم كما يلي:

ننتج 45% من القمح ونستورد الباقي

1- نستورد القمح حاليًا من ألمانيا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا.

2- نستهلك 23 مليون طن قمح سنويًا.

3- مصر رقم 1 في العالم استهلاكا للقمح وهي أكبر بلد مستورد له.

4- لدينا 45% من القمح إنتاج محلي ونستورد 55% من الخارج.

منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية والاستراتيجية

5- لدينا 40 ألف منفذ حكومي يتيح السلع الاستراتيجية للمواطن سواء حاصلا على الدعم أو غير حاصل على الدعم.

6- الوزارة لديها 32 ألف بقال تمويني لصرف مستحقات التموين للمواطنين تحت مظلة الدعم.

7- وصل عدد منافذ مشروع جمعيتي لـ 7000 منفذ على مستوى الجمهورية.

8- هناك 1400 منفذ للمجمعات الاستهلاكية مثل الأهرام والنيل وغيرها.

9- وصل إجمالي دعم السلع لـ36 مليار جنيه.

10- وصل دعم الخبز لما يزيد عن 52 مليار جنيه.

11- مخازن التموين لدى شركتي الجملة لديها 1400 مخزن على مستوى الجمهورية لتخزين الاحتياطات لتوزيع المنافذ والمتاجر.