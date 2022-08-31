مساعد وزير التموين: انخفاض أسعار اللحوم.. الكيلو بـ72 جنيها

نفى الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، ما تردد عن أن السلع أسعارها لا تنخفض مرة أخرى بعد زيادتها، لافتًا لانخفاض أسعار بعض السلع في مصر، مضيفًا: «فيه ناس بتراهن وبتقول لو السلعة زادت عمرها ما هتنزل تاني وهذه المقولة مشكوك فيها»، لافتا لانخفاض أسعار بعض السلع في مصر بعد ارتفاعها.

انخفاض أسعار اللحوم

وأوضح عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن هناك بعض السلع التي انخفضت أسعارها بالفعل في مصر، مثل اللحوم التي انخفض سعرها لـ72 جنيها بدلًا من 85 جنيها، لافتًا إلى أن هذا السعر هو سعر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أنه ليست هناك مشكلة حال تخزين المواطن لسلعه الأساسية، لافتًا إلى أن ذلك بحد أقصى لفترة أسبوعين، محذرًا من المتاجرة بقوت الشعب، لافتًا لتحرير قضايا أمن دولة ضد التجار الذين حبسوا البضائع لعدم بيعها للمواطنين.