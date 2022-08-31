افتتاح «أهلا مدارس» للجمهور بصالة أرض المعارض غدا.. تخفيضات تصل لـ50%

يفتح معرض أهلا مدارس، غدا الخميس 1 سبتمبر، أبوابه للجمهور بعرض المنتجات والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لرواد المعرض والذي يستمر لمدة 10 أيام متواصلة ويقام في صالة أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة للأدوات المدرسية قبل بداية العام الدراسي المقرر له 1 أكتوبر المقبل، بأسعار تقل عن مثيلات نفس المنتجات في المكتبات الخارجية.

أجنجة معرض أهلا مدارس

ويضم معرض أهلا مدارس 199 جناحا بعرض المنتجات المختلفة التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي، حيث يتوافر في المعرض المنتجات الآتية:

**أجنحة الأدوات مكتبية.

**المصنوعات الجلدية.

** الأحذية والشنط.

** الملابس الجاهزة.

** أجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته.

** المواد الغذائية.

** أدوات تعقيم.

** المشغولات اليدوية.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لتفقد أجنحته المختلفة قبل فتح أبوابه للجمهور غدا، إذ أكدت وزارة التموين أن تخفيضات معرض أهلا مدارس هذا العام تصل إلى 50% في بعض السلع.

موعد استقبال الجمهور بالمعرض

ويفتح المعرض أبوابه يوميا للمواطنين الراغبين في شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، طبقا لما أكدته الغرفة التجارية بالقاهرة، موضحة أن المعرض يضم كل ما يحتاجه خلال العام الدراسي.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن إقامة 23 معرضا رئيسيا في المحافظات، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي المقام في القاهرة في صالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إقامة 119 معرضا ‏فرعيا و33 شادرا في الميادين الرئيسية، فضلا عن تحرك 27 قافلة متنقلة تحوي منتجات المعرض المختلفة.