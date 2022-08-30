فرع لجهاز حماية المستهلك بمعرض «أهلا مدارس» للرقابة على جودة السلع

خصص جهاز حماية المستهلك فرعا دائما له داخل المقر الرئيسي لمعرض «أهلا مدارس»، والمقام في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يفتح أبوابه للجمهور صباح يوم الخميس 1 سبتمبر لمدة 10 أيام، لتوفير الأدوات والمستلزمات الدراسية للأسر والطلاب قبل بدء العام الدراسي في الأول من أكتوبر المقبل.

الرقابة على جودة السلع

وقرر جهاز حماية المستهلك تدشين مكتب دائم له داخل المقر الرئيسي للمعرض لحل مشاكل الزوار ورواد المعرض مع البائعين إن وجدت، فضلا عن الرقابة على جودة السلع المقدمة للمواطنين من العارضين، وعددهم 199 عارضا في المنتجات المختلفة، ومنها:

- الأدوات المكتبية.

- المصنوعات جلدية.

- الأحذية والشنط.

- الملابس الجاهزة.

- أجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته.

- المواد الغذائية.

- أدوات تعقيم.

- المشغولات اليدوية.

افتتاح المعرض غدا

ومن المقرر أن يفتتح معرض أهلا مدارس صباح غد الأربعاء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برفقة وزيري التموين والصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك قبل يوم من افتتاح المعرض رسميا للجمهور 1 سبتمبر ولمدة 10 أيام.

23 معرضا فرعيا و27 سيارة متنقلة

ويتواجد على مستوى المحافظات ما يقرب من 23 معرضا فرعيا لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب بتخفيضات تبدأ من 20%؜ حتى 50%، فضلا عن توفير 27 سيارة متنقلة مدون عليها لافتات معرض «أهلًا مدارس» لتوفير منتجات المعرض في القرى والمراكز.