وزير التموين لـ«الوطن»: استمرار توقف إصدار البطاقات الجديدة وإضافة المواليد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد في الوقت الحالي إصدار لبطاقات تموينية جديدة، مع استمرار توقف إضافة المواليد.

الأسر المستحقة 9 ملايين أسرة

وفي تصريح خاص لـ «الوطن»، ردا على إمكانية استخراج بطاقات تموينية لنحو مليون أسرة من الأولى بالرعاية من بين الأسر المستحقة لزيادة دعم التموين الجديدة والمحددة بـ100 جنيه، قال المصيلحي: «الأسر المستحقة 9 ملايين أسرة، منهم 8 ملايين لديهم بطاقات تموينية، والباقي لديه كارت ميزة الخاص بمعاش التضامن الاجتماعي، وسيتم صرف الزيادة لهم بناء على حملهم لكارت ميزة، ولكن لا يوجد إصدار بطاقات تموين حاليا».

صرف زيادة التموين غدا

وتبدأ وزارة التموين بداية من غدٍ الخميس صرف زيادة التموين الجديدة بواقع 100 جنيه لكل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة 6 أشهر، لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة.