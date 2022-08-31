«التموين» تنذر التجار: إجراءات صارمة ضد مَن يخزنون السلع الأساسية لرفع أسعارها

حذر الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، مما يفعله بعض التجار من تخزين لبعض السلع الاستراتيجية والأساسية في مخازن مجهولة بغرض رفع سعرها وعدم عرضها للبيع.

منح التجار فرصة لتقنين أوضاعهم

وأوضح عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن وزير التموين سيصدر قرارا وزاريا قريبًا بتقنين أوضاع مخازن السلع الاستراتيجية والأساسية مع منح التجار فرصة لتقنين أوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بالناحية الصحية والأمن الصناعي.

وأشار إلى أنه حال مخالفة هذه التعليمات والاشتراطات ستتم مصادرة البضائع الموجودة ومصادرة المخزن نفسه وضمه لحساب الدولة، مشددًا على أن المخازن لا يصح أن تعمل بشكل عشوائي وأنه يجب أن يكون لكل مخزن رخصة خاصة به ويقوم على اشتراطات معينة.

مصادرة البضائع حال مخالفة التعليمات

وأكد أن كل المخازن على مستوى الجمهورية سيكون لها اشتراطات تتعلق بالسلامة الصحية والأمن الصناعي ومنح فترة انتقالية للتجار لتوفيق أوضاعهم، لافتًا إلى أنه ستتم مصادرة البضائع حال مخالفة التعليمات، مشددًا على موقف الدولة الصارم ضد من يسيء لأقوات الشعب المصري على حد تعبيره.

ولفت إلى أن أي سلعة يتم التجارة فيها تخضع لولاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على أن حبس البضاعة وتخزينها لتعطيش السوق يعتبر جريمة أمن دولة عليا ويتم عمل محضر أمن دولة لمن يفعل ذلك.