الزراعة: تنمية سيناء تشمل 500 ألف فدان.. ونصدر 350 منتجا لـ150 دولة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع تعمير وتنمية مناطق سيناء يصل إلى تطوير 500 ألف فدان جديدة، والدولة تنشئ مجموعة من الزراعات المتكاملة لتنمية سيناء، ما يعد فرصة كبيرة لجذب المزيد من السكان والمواطنين لتلك المناطق لتعميرها وإعادة سيناء مرة أخرى للإزدهار، مشيرا إلى أن الدولة عملت جاهدة في المشروع القومي لتبطين الترع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، من أجل النهوض بقطاع الزراعة.

تطوير وسائل الري وتوصيل الترع للري الحقلي

أضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أن استصلاح أراضي جديدة يكلف الدولة مليارات الجنيهات، لكن الدولة مستمرة في الإنفاق في هذا الاتجاه، خصوصا أنه يمثل عملية تنمية للأجيال الحالية والمقبلة، موضحا أنه من غير المنطقي ضخ الدولة مئات المليارات لاستصلاح الأراضي، ويكون هناك تعدي على الأراضي الزراعية، بخلاف تطوير وسائل الري وتوصيل الترع للري الحقلي بالمناطق المجاورة.

محصول القمح اقترب من 3 ملايين فدان

شدد القرش، على أن الدولة عملت على رفع القدرة التخزينية للصوامع، والتي وصلت إلى 1.5 مليون طن، خصوصا بعد التوسع بزيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح، والحاجة لتخزينه، بعد جمعه من المواطنين، إذ كان لا بد من توفير أماكن للتخزين الجيد.

ولفت إلى أن محصول القمح اقترب من 3 ملايين فدان العام الماضي، ومن المتوقع الزيادة العام المقبل، إلى جانب إنتاج التقاوي وتوفيرها لخدمة الأهالي وزيادة الإنتاجية، مما يعود على الدولة والفلاح بالنفع، وهو ما تم رصده الموسم الحالي في حصاد القمح، وهو ما تم أيضا مع محصول القمح، وتوفير التقاوي عالية الإنتاج والاهتمام بمنظومة زراعة ومنتجات القطن.

تصدير 350 منتجا زراعيا لـ150 دولة

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن ملف الصادرات الزراعية والإنجازات التي تحققت فيه، هي نتاج طبيعي للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، وهناك أكثر من 350 منتجا زراعيا، يصلوا إلى حوالي 150 دولة حول العالم، مشيرا إلى بدء موسم التصدير، إذ وصلت الكميات المصدرة إلى 4.5 مليون طن حتى الآن.