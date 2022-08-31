حملات موسعة لتطوير المساحات الخضراء والحدائق العامة الكبرى بالقاهرة

تحظى محافظة القاهرة بنصيب كبير فى أعمال تطوير الحدائق والمتنزهات ورفع كفاءتها وزيادة المساحات الخضراء، خاصة فى الشوارع الرئيسية، مثل شارع صلاح سالم، ومن أكبر أعمال تطوير الحدائق مشروع حديقة «تلال الفسطاط» الجارى تنفيذه حالياً على مساحة 500 فدان وهى الحديقة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط فى قلب القاهرة التاريخية قرب متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.

وأكدت محافظة القاهرة فى تقريرها أن حديقة الفسطاط ستكون أكبر مسطح ومتنفس أخضر فى القاهرة وعلى أعلى مستوى لجذب السياحة داخلياً وخارجياً وتتميز بوجود العديد من الأنشطة داخلها لجذب كل الفئات والأعمار، وأوضحت المحافظة أنه من ضمن خطة تطوير حديقة تلال الفسطاط إقامة منطقة للمغامرات وأخرى ثقافية وتاريخية وحديقة زهور ومركز ترفيهى ومنطقة أسواق أيضاً مشروع التلفريك للربط بين حديقة تلال الفسطاط وحديقة الأزهر.

تواصل العمل بحدائق الفسطاط «أكبر متنفس أخضر فى الشرق الأوسط» لجذب السياحة

ومن جهتها، قامت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس الهيئة، برفع أعمال الصيانة والتطوير المستمر للمساحات الخضراء بمحور العروبة بصلاح سالم بطول الطريق من أول مطار القاهرة وحتى كوبرى المطار لتحسين مستوى التجميل بكافة محاور ومداخل وشوارع العاصمة تحت إشراف مهندس هشام عبدالرازق رئيس المركزية للتجميل وذلك لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى لشوارع وميادين العاصمة.

ومن ضمن خطة تطوير حدائق العاصمة، أعلنت محافظة القاهرة عن طرح حق استغلال أركان بالحديقة الدولية بمدينة نصر ومواقع بشارع 306 بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمعادى وذلك لتطوير الحدائق، وتتمثل فى طرح حق تطوير واستغلال لمدة عشر سنوات لعدد 4 أركان بالحديقة الدولية.

خطة تطوير حدائق العاصمة

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، إن العمل جارٍ حالياً، على تطوير الحديقة الدولية، والانطلاق فى تمهيد الموقع، لضخ المزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، وزيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «سلطان» لـ«الوطن» أنه يجرى العمل حالياً على الاستفادة من أركان الحديقة، فى إقامة مشاريع وخدمات للمواطنين، بحيث يقام مشروع فى كل ركن، من مطاعم وكافيهات ومشروعات استثمارية، ومن ضمن خطة التطوير التى تشهدها الحديقة الدولية، طرح المشروعات فى مزايدات لتشجيع الاستثمار داخل الحديقة، وتقديم خدمة أفضل للرواد، وجذب المزيد من الجمهور من أبناء مدينة نصر، والمناطق المجاورة لزيارة الحديقة والاستفادة من الخدمات المقدمة فى مجالات متنوعة.

وأكد أن الحديقة ستظهر خلال الفترة المقبلة، بشكل مميز مع توفير كل الخدمات فيها لجذب كل فئات الأسرة.