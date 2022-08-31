تجديد تعيين «عبدالوهاب» رئيسا تنفيذيا لـ«هيئة الاستثمار» لمدة عام

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24 أغسطس 2022.

مناصب شغلها

شغل المستشار محمد أحمد عبدالوهاب عدة مناصب، من بينها نائب الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وعضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية وعضو مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

كما عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015. وشارك في تعديل عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

محكم قانوني بقوائم المحكمين بوزارة العدل

حصل على ماجستير في القانون الدولي ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، وعمل محكم قانوني بقوائم المحكمين بوزارة العدل بموجب قرار وزير العدل رقم 5070 لسنة 2017.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بتعيين المستشار محمد أحمد عبدالوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندباً كلياً من مجلس الدولة في أغسطس 2020.

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد مرور عام على تولي المستشار محمد عبدالوهاب قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.