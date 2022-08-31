زراعة «كافور وجازورينا وبونسينا» فى قرى ومدن الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
11:00 ص | الأربعاء 31 أغسطس 2022
حملات التشجير في الدقهلية
انطلقت حملات التشجير فى قرى ومدن محافظة الدقهلية، ووصلت إلى المدارس والشوارع والجسور، مع انطلاق حملات «100 مليون شجرة» و«اتحضر للأخضر»، و«حياة كريمة»، بهدف زيادة المسطحات الخضراء بالقرى والمدن، وبمشاركة محافظة الدقهلية ووزارتى البيئة، والرى، والمحليات والمجتمع المدنى، فضلاً عن حملات توعية عن طريق إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بالمنصورة، وجرى تنظيم 42 نشاطاً إعلامياً فى قرى حياة كريمة بمركز شربين.
تنظيم 48 حملة تشجير ومتابعة خلال 2022
وأنشأت محافظة الدقهلية الغابة الشجرية فى مدينة جمصة تبلغ مساحتها 75 فداناً ومزروعة بأنواع مختلفة من الأشجار «أكينو كاربس، أكاسيا، كافور بلدى، جازورينا، بونسينا، نيم، برفينا» ويحيط الغابة الشجرية فى جمصة سور من الخارج مزروع بأشجار «فيكس، بونسينا، دارونيا».
وتقع الغابة الشجرية فى جمصة على الطريق الدولى الساحلى «دمياط - إسكندرية»، وتقع بجوار محطة كهرباء جمصة بوابة 15 مايو، ومحطة معالجة جمصة، حيث يتم رى الأشجار من محطة معالجة جمصة بمياه صرف صحى معالج.
تطوير الغابة الشجرية بجمصة
وأكدت محافظة الدقهلية، فى بيان لها، أنه بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، والمهندس صلاح عز الدين، مدير عام إدارة نوعية البيئة بفرع المنصورة إدارة التشجير، جرى تنظيم عمل 48 حملة تشجير ومتابعة بنطاق محافظة الدقهلية خلال عام 2022 حتى اليوم، وتم خلالها زراعة نحو 1315 شجرة، وذلك فى إطار مبادرة «اتحضر للأخضر» ومبادرة «حياة كريمة»، علاوة على الأنشطة التوعوية للجهاز بجميع القرى بمركز شربين شملت الوحدات المحلية والمدارس والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب.
وأوضحت محافظة الدقهلية أنه تم اختيار مركز ومدينة شربين والقرى التابعة له لدعمها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم عمل عدد 22 حملة تشجير بأشجار مثمرة «زيتون - ليمون - جوافة - رمان - برتقال» بإجمالى 1015 شجرة حتى الآن وجارٍ استكمال أعمال الزراعة داخل «مدارس - معاهد أزهرية - مراكز شباب - وحدات صحية»، كما يتم المتابعة المستمرة لما تمت زراعته سابقاً أولاً بأول.
وشارك طلاب 5 مدارس فى مركز السنبلاوين فى زراعة 150 شجرة مثمرة «زيتون، ليمون، جوافة، برتقال، رمان» بحدائق المدارس، وانتشرت فعاليات «زراعة 100 مليون شجرة» فى قرى ومدن بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والوحدات الصحية، ووصلت المبادرة إلى مراكز «دكرنس، بنى عبيد، تمى الأمديد، السنبلاوين، بلقاس، أجا» وغيرها من المدن.