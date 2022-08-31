زراعة «‏كافور وجازورينا وبونسينا» فى قرى ومدن الدقهلية

انطلقت حملات التشجير فى قرى ومدن محافظة الدقهلية، ووصلت إلى المدارس ‏والشوارع والجسور، مع انطلاق حملات «100 مليون شجرة» و«اتحضر للأخضر»، و«حياة ‏كريمة»، بهدف زيادة المسطحات الخضراء بالقرى والمدن، وبمشاركة ‏محافظة الدقهلية ووزارتى البيئة، والرى، والمحليات ‏والمجتمع المدنى، فضلاً عن حملات توعية عن طريق إدارة الإعلام بجهاز شئون البيئة بالمنصورة، وجرى تنظيم 42 ‏نشاطاً إعلامياً فى قرى حياة كريمة بمركز شربين.‏

تنظيم 48 حملة تشجير ومتابعة خلال 2022

وأنشأت محافظة الدقهلية الغابة الشجرية فى مدينة جمصة ‏تبلغ مساحتها ‏75 فداناً ومزروعة بأنواع مختلفة من الأشجار «أكينو كاربس، أكاسيا، ‏كافور بلدى، جازورينا، بونسينا، نيم، برفينا» ويحيط الغابة الشجرية فى جمصة ‏سور من الخارج مزروع بأشجار «فيكس، بونسينا، دارونيا».

‎وتقع الغابة الشجرية فى جمصة على الطريق الدولى الساحلى «دمياط - ‏إسكندرية»، وتقع بجوار محطة كهرباء جمصة بوابة 15 مايو، ومحطة معالجة ‏جمصة، حيث يتم رى الأشجار من محطة معالجة جمصة بمياه صرف صحى ‏معالج‏.‏

تطوير الغابة ‏الشجرية بجمصة

وأكدت محافظة الدقهلية، فى بيان لها، أنه بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون ‏البيئة، والمهندس صلاح عز الدين، مدير عام إدارة نوعية البيئة بفرع المنصورة ‏إدارة التشجير، جرى تنظيم عمل 48 حملة تشجير ومتابعة بنطاق محافظة ‏الدقهلية خلال عام 2022 حتى اليوم، وتم خلالها زراعة ‏نحو 1315 شجرة، ‏وذلك فى إطار مبادرة «اتحضر للأخضر» ومبادرة «حياة كريمة»، علاوة على ‏الأنشطة التوعوية للجهاز بجميع القرى بمركز شربين شملت ‏الوحدات المحلية والمدارس والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب.‏

وأوضحت محافظة الدقهلية أنه تم اختيار مركز ومدينة شربين والقرى التابعة له ‏لدعمها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم عمل ‏عدد 22 حملة تشجير بأشجار ‏مثمرة «زيتون - ليمون - جوافة - رمان - برتقال» بإجمالى 1015 شجرة ‏حتى ‏الآن وجارٍ استكمال أعمال الزراعة داخل «مدارس - معاهد أزهرية - ‏مراكز شباب - وحدات صحية»، كما ‏يتم المتابعة المستمرة لما تمت زراعته سابقاً ‏أولاً بأول.‏

وشارك طلاب 5 مدارس فى مركز السنبلاوين فى زراعة 150 شجرة مثمرة ‏‏«زيتون، ليمون، جوافة، برتقال، رمان» ‏بحدائق المدارس، وانتشرت فعاليات «زراعة 100 مليون شجرة» فى قرى ومدن بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والوحدات الصحية، ‏ووصلت المبادرة إلى مراكز «دكرنس، بنى عبيد، تمى الأمديد، السنبلاوين، بلقاس، ‏أجا» وغيرها من المدن.