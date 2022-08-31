أستاذ جرحات سمنة: عمليات تحويل المسار تنشط البنكرياس لمرضى السكري

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إنه يمكن الشفاء من مرض السكري بعد إجراء عملية تكميم المعدة، للتخلص من الوزن الزائد في حال إذا كانت الإصابة بسيطة وحديثة، موضحًا أنه مع إجراءعملية تكميم المعدة والإلتزام بتقليل تناول الطعام ونزول الوزن، يساعد المريض على الشفاء من مرض السكري.

تحويل المسار تنشط البنكرياس

أما بالنسبة للحالات المصابة منذ فترة طويلة، كشف أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، خلال حواره ببرنامج «حياتك صح» على راديو «نجوم إف إم»، أن الأطباء يلجئون إلى إجراء عملية تحويل المسار في حالة ما إذا كان الإصابة بالسكري تمت منذ فترة طويلة وبنسبة عالية، أو في حالة أن يكون البنكرياس ضعيف والمريض يستخدم الأنسولين كعلاج .

وأوضح «السبكي»، أن عملية تحويل المسار هي العملية الوحيدة التي تقوم بتنشيط البنكرياس، كما أنها تقوم بزيادة الهرمون المسؤول عن تنشيط البنكرياس، كاشفًا عن أن هذه العملية تمنع من حدوث مقاومة الجسم للأنسولين.

أدوية التخسيس والرضاعة الطبيعية

في سياق آخر، حذر «السبكي»، من خطورة تناول المرأة للأدوية والعقاقير، بهدف التخسيس أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، لافتًا إلى أهمية أن يتم الأمر تحت إشراف طبي، كاشفًا عن خطورة بعض المنتجات التي تمتص وتظهر باللبن الذي يحصل عليه الطفل.