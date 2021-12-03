8 مكاسب عند خسارة الوزن الزائد.. الأكل طعمه مختلف

التخلص من الوزنا الزائد يحسن العديد من جوانب الصحة الجسدية والعقلية للشخص، ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تغييرات في الحياة الشخصية والعقلية وغير ذلك من المكاسب، موقع «ويب الطبي» المتخصص ذكر 8 مكاسب لخسارة الوزن الزائد كالتالي:

1- نوم أفضل

يساعد التخلص من الوزن الزائد على النوم بشكل أفضل في الليل، حيث يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من صعوبة في النوم، وغالبًا ما يكون هذا بسبب انقطاع النفس النومي، وهي صعوبة في التنفس أثناء النوم وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لذلك فالتخلص من السمنة يمكن أن يخفف من مشاكل التنفس، وبالتالي مواصلة النوم بالليل، مما يمنح مزيد من اليقظة والراحة طوال النهار.

2- مزاج أفضل

فقدان الوزن لا يجعل الجسد يشعر بالراحة فحسب، بل يعزز المزاج والصحة العقلية، ففي دراسة أجريت على كبار السن الذين يعانون من السمنة المفرطة، بعد 3 أشهر من فقدان الوزن بشكل ملحوظ، أبلغوا عن انحسار التوتر والاكتئاب، والغضب، والإرهاق، كما يقلل الحفاظ على وزن صحي من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، فالمزاج الجيد والوزن الصحي يجتمعان معًا.

3- طعم مختلف في الطعام

الوزن الزائد المفرط يمكن أن يضعف حاسة التذوق، وقد يكون أحد أسباب ذلك بسبب فقدان براعم التذوق، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن، خاصة بعد جراحة إنقاص الوزن، لا يتذوقون الأشياء بنفس الطريقة، وبعد ذلك ستبدأ بشكل طبيعي في تناول المزيد من الأطعمة الصحية والحصول على سعرات حرارية أقل.

4- مكاسب الدماغ:

تربط الدراسات السمنة بمشاكل الذاكرة ومهارات التفكير ووظائف المخ بشكل عام، وتشير دراسة أجريت على 20 امرأة بدينة إلى أنها تعمل بطريقة أخرى أيضًا، على الرغم من أنها كانت دراسة صغيرة، إلا أنها أظهرت أنه بعد فقدان الوزن، كان أداء النساء أفضل في اختبارات الذاكرة، كما أصبحت أجزاء معينة من الدماغ أكثر نشاطًا بعد فقدان الوزن.

6- حياة جنسية أفضل:

غالبًا ما يبلغ الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة عن اهتمام منخفض بالجنس أو أنهم لا يستمتعون به كثيرًا، الخبر السار هو أن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد على تفادي ذلك، فقد أظهرت مراجعة لـ 16 دراسة لفقدان الوزن أنه عندما يفقد الأشخاص الوزن، تتحسن جودة حياتهم الجنسية.

7- التقليل من المخاطر الصحية:

تزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية. ويمكن أن يساعد فقدان الوزن الزائد في القضاء على تلك المشاكل الصحية أو تقليل احتمالات حدوثها، ويمكن أن يقلل فقدان الوزن من ضغط الدم والكوليسترول، وكذلك مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض المرارة والتهاب المفاصل.

8- التقليل من مخاطر الاصابة بالسرطان:

الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم، هم أكثر عرضة للإصابة بأنواع عديدة من السرطان، ويمكن أن يقلل فقدان الوزن من خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم والقولون والبروستاتا وأنواع أخرى من السرطانات، وحتى لو أصبت بالسرطان، فستكون فرصتك أفضل إذا قاومت المرض بوزن صحي.