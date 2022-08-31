مفوض «الاتحاد الأفريقي»: نقدر دور مصر الفعّال في القارة السمراء

قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، والداعي للعمل المشترك بين الدول الأفريقية من أجل الحوكمة والتنمية المستدامة، إن الاجتماع اليوم على ضفاف النيل حيث بدأت الحضارة وسطرت تاريخها الأول، وأود أن أشكر حكومة جمهورية مصر العربية على إنجاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، حيث كان من الهام الاجتماع بعد مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا، فنحن نقدر دور القيادة لجمهورية مصر العربية والدور الفعال الذي تلعبه مصر بالاتحاد الأفريقي.

ضرورة تضافر الجهود

وأضاف مفوض الشؤن السياسية والسلام والأمن، خلال حديثه افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إن قارتنا قارة شابة تحتاج للتقدم والتنمية المستدامة وبدون الخدمة العامة والحوكمة وتفعيل دور المرأة والشاب ومنح الفرصة للشباب، فإن قارتنا تستمر في مواجهة العراقيل والتحديات، وهناك مسؤولية بجعل القارة الأفريقية تتقدم وأن تتضافر جهود القطاعات المختلفة ومواجهة التحديات العالمية على المستوى الدولي».

وشرح مفوض الشؤن السياسية والسلام والأمن، أن الاتحاد الأفريقي على أتم الجاهزية من خلال اللجنة الفنية المتخصصة لدعم الخدمة العامة والحكومة المحلية للدفع قدما للتنمية.