10 آلاف شجرة مثمرة بمحاور ومداخل المدن بالشرقية.. ومستهدف زراعة 4 ملايين

بدأت رئاسة مراكز ومدن محافظة الشرقية تنفيذ أعمال تجهيز وزراعة الأشجار على جانبى الطريق العام فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

زيادة المساحات الخضراء

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هدف المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة هو زيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مضيفاً أن نجاح المبادرة يعتمد على المشاركة الفاعلة من جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ووجَّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية الزراعة بسرعة تنفيذ المبادرة وزراعة الأشجار الملائمة على جانبى المحاور الرئيسية والشوارع التى تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة.

وطالب محافظ الشرقية المجتمع المدنى، بمشاركة الجهاز التنفيذى، بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية فى قرى مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها.

«غراب»: نجاح المبادرة يعتمد على تعاون الحكومة والمجتمع المدنى

ومن جانبه، أشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة فى الشرقية، إلى قيام المديرية، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدنى، بزراعة أشجار زيتون مثمرة على جسر ترعة النوافعة وأمام مكتب زراعة كفر الأشقم بمركز فاقوس وأمام مكتب زراعة تلراك بمركز أولاد صقر، مشيراً إلى أن المستهدف زراعة 4 ملايين شجرة بالمحافظة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من زراعة 9745 شتلة أشجار مثمرة، تنوعت بين «الموالح، الزيتون، المانجو، الجوافة»، وذلك منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة لزيادة الرقعة الخضراء وخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

وفى السياق نفسه أكد أحمد عبدالمجيد، رئيس جمعية شباب الشرقية للتنمية، ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» فى محافظة الشرقية، الانتهاء من تشكيل منصة المناخ فى محافظة الشرقية، التى تضم 25 عضواً من أبناء محافظة الشرقية، منهم 10 من الجهاز التنفيذى من وكلاء الوزارات أو من يمثلهم، و10 من الجمعيات الأهلية، و3 من أساتذة جامعة الزقازيق، وهم الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد يوسف، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والدكتور السيد شوقى، أستاذ بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، و2 من مراكز البحوث، هما الدكتور محمد السيد، أستاذ متفرغ بمركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عوض، أستاذ فى مركز البحوث الزراعية.