رئيس الوزراء يشيد بجودة المنتجات في معرض «أيادي مصرية»

عقب إلقائه كلمةً نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء معرض «أيادي مصرية»، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، على هامش اجتماعات هذه الدورة، ويحمل عنوان «بكل فخر .. صنع في مصر».

جولة في أرجاء معرض «أيادي مصرية»

وأجرى رئيس الوزراء جولة في أرجاء المعرض، تعرف خلالها على ما يضمه من منتجات مميزة، تتضمن التحف، والمنسوجات، والحرف اليدوية، والاكسسوارات، ومنتجات التراث المصري، التي صنعت بأيد مصرية.

وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة المعروضات، مؤكداً دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف عمليات التصنيع، كما شاهد جانبًا آخر من المعرض باسم «أيادي أفريقية»، والذي يضم منتجات صنعت بأياد أفريقية ماهرة، وتضمنت مشغولات خشبية ونسيجية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول منصة «أيادي مصرية» والتي تعد منصة إلكترونية متخصصة لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر من تسويق منتجاتهم باستخدام أحدث اساليب التجارة الإلكترونية، حيث تتيح المنصة وصول المنتجات اليدوية والتراثية إلى من يطلبها، بسهولة ويسر، وهو ما يمثل عنصر داعم لهذه الصناعات.

مفروشات ومشغولات خشبية وحلي وفخار

وتعرض المنصة مشغولات صدفية، ومفروشات، ومشغولات خشبية، وحلي، وفخار وخزف، وأزياء، بما يلبي كافة الأذواق واحتياجات قاصدي تلك المنتجات ذات الطابع الخاص والمهتمين باقتنائها، والتي تحظى باهتمام السياح الأجانب.