رئيس الوزراء العراقي يهدد بالاستقالة من منصبه

هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتقديم استقالته من مصبه حال استمرار الأوضاع السياسية المعقدة في البلاد، إذ أعرب عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهدته الدولة، واصفا إياه بـ«الواقع المخزي».

وانتقد في كلمة له الحالة التي يمر بها العراق، بسبب التناحر السياسي والخروقات الأمنية من قبل قيادات عسكرية، وصفها بغير المنضبطة، وفقا لشبكة «العربية».

الكاظمى يطالب القوى السياسية بالتنازل عن مطالبها

وشدد الكاظمي على ضرورة تنازل القوى السياسية في البلاد عن مطالبها، واشتراطاتها وإطلاق حوار شامل ينهي حالة الانسداد السياسي.

فيما حذر رئيس الوزراء العراقى من أن التناحر بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه إلى الإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور، وفقا لشبكة «العربية».

فى السياق ذاته، قال وزير الخارجية العراقي خلال لقائه مستشار الأمن القومي الإيراني إن أي عمل يضر بالعراق سيعقد المشهد.

وثمن الكاظمي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف، قائلا عبر «تويتر» إن دعوة الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي.

الكاظمي يثمن دعوة مقتدى الصدر لوقف العنف

وذكر أن كلمة الصدر تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات.

كما ثمن رئيس الوزراء العراقي دعوة هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف، وحث الجميع على تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، أكد في كلمة له مساء اليوم، أنه لابد من الشروع في إصلاحات حقيقية، مؤكدا أنه لا منصب أو موقع أهم من مصلحة الوطن.