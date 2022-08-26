وزير الشباب يصل القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان في استقباله السيد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، والمستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تأتي هذه الزيارة للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة، بمشاركة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحضور قيادات الوزارة والمديرية.

ويتضمن برنامج الاحتفال أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر، يعقبه لقاء حواري مع شباب القليوبية، بحضور وزير الشباب والرياضة والوزراء ومحافظ القليوبية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

تأتي مشاركة وزير الشباب والرياضة في احتفالات العيد القومي لمحافظة القليوبية تأكيدًا للدور الذي تقوم به الوزارة في المشاركة المجتمعية والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة، ومشاركة الشباب في مختلف الفعاليات بكافة أنحاء الجمهورية.