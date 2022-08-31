السيسي يوجه بدعم مصروفات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وذلك استجابة للحوار الوطني ومطالب القوي السياسية، إذ تدخل تلك الإجراءات حيز التنفيذ بداية من غدا الأول من سبتمبر.

إغلاق تنسيق الجامعات الأهلية الحكومية

وفي سياق آخر، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ موقع التنسيق الإلكتروني أغلق أبوبه تجاه طلاب الثانوية العامة 2022 أمس، أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية المنبثقة من الحكومية، لافتا إلى أنَّ أعمال التنسيق سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير أعمال التنسيق، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورنا، حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل

وأكّد «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 ستكون خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل، مشيرًا إلى أنَّ الجامعات الحكومية تواصل العمل على الانتهاء من تجهيزات الجامعات الأهلية الجديدة التابعة لها، وذلك تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022 في الأول من أكتوبر المقبل.