موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023.. باقي من الزمن 31 يوما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل، من خلال تجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب وتحصيل المصروفات الدراسية، علاوة على التشديد على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل جميع المدارس، للوقاية من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

بداية العام الدراسي الجديد 2023.. باقي من الزمن 31 يومًا

وتواصل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعداداتها النهائية للدراسة، وذلك بعد تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، إذ أنه باقي من الزمن على انطلاق الدراسة 31 يومًا، إذ ستبدأ المديريات في إصدار تعليمات لجميع المدارس بالتجهيز والعمل على إعداد جداول الحصص وتسكين أسماء الطلاب في الفصول الدراسية، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: نواصل التطوير مع بداية العام الدراسي الجديد

ومن جهته، أكّد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة ستواصل أعمال تطوير منظومة العملية التعليمية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، مشيرًا إلى أنَّ التعليم مسؤولية قومية، والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة من القيادة السياسية، موضحًا أنَّ مديري المديريات لهم دور مهم خلال الفترة المقبلة لتذليل المعوقات التي تواجه العملية التعليمية.

«حجازي»: نعمل على عودة الطلاب للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

وقال «حجازي»، في بيان رسمي له، إنَّ تطوير العملية التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 هو دور الوزارة الآن، مشددًا على متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها، إذ أنَّه يجرى حاليًا إعداد قرار وزاري بذلك.