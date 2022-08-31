«عاشور»: إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عقب الانتهاء من إجراءاتها

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، المنبثقة عن الجامعات الحكومية سيتم الكشف عنها عقب الانتهاء من كل إجراءاتها التي جرى البدء فيها، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتمّ الكشف عن خطة الوزارة الأيام المقبلة فيما يتعلق بملفات التعليم الجامعي و رؤية المستقبل.

تنسيق الجامعات الأهلية

وفي السياق نفسه، أكّد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ موقع التنسيق الإلكتروني أغلق أبوبه تجاه طلاب الثانوية العامة 2022 أمس، أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة من الحكومية، موضحًا أن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 ستكون خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل.

وتواصل الجامعات الحكومية الانتهاء من تجهيزات الجامعات الأهلية الجديدة التابعة لها و ذلك تمهيداً لبدء الدراسة في أكتوبر المقبل.