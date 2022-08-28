15 تصريحا مهما لوزير التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2023، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة؛ لضمان أن الطالب يسير في المسار الصحيح، موضحا أن طلاب الثانوية العامة لن يبدأوا العام الدراسي الجديد إلا إذا كان كل ما يتعلق بالتقييم والامتحانات معلنًا وواضحًا بشكل صريح.

العام الدراسي الجديد 2023.. سيكون مميزا

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن العام الدراسي الجديد 2023، سيكون عاما مميزا، لافتا إلى أن اللجان التي شهدت شغبًا في امتحانات الثانوية العامة 2022 سيجري إلغاؤها، ولكن لن يخرج الطلاب خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، وسيتم مراعاة المسافات بين اللجان والمناطق التي يعيشون فيها، وستكون اللجان البديلة داخل المركز نفسه.

العام الدراسي الجديد 2023.. نستعد بشكل جيد

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة تستعد جيدًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، منوهًا بأن الوزارة ستعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز، للعمل على الأرتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد

1- مراجعة المناهج الدراسية لتتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023.

2- تكليف مدير المركز القومي للامتحانات لوضع حقيبة تدريبية في فنيات تصميم الامتحان الإلكتروني وكيفية تصحيحه إلكترونيا.

3- اختبارات قصيرة باستخدام التابلت لضمان سير الطالب بالمسار الصحيح تزامنا مع العام الدراسي الجديد 2023.

4- إعلان تفاصيل تقييم امتحانات الثانوية العامة الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023.

5- العمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات.

6- استكمال العمل في بناء منظومة التعليم الجديدة ومراجعة آليات التنفيذ والتغلب على التحديات.

7- ‏تنفيذ مشروع «مدارس مصر» المدارس الرسمية المتميزة والبداية من محافظة السويس.

8- إلغاء «لجان الشغب» في امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي 2022-2023.

9- التحاور مع المعلمين وأولياء الأمور حول قضايا التعليم وفق آليات وضوابط تعدها الوزارة لإجراء حوار بناء.

10- إعداد قانون لرخصة مزاولة المهنة لمن يعمل بمهنة التدريس وهي تختلف عن شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

11- تصحيح امتحانات ملاحق الثانوية العامة في الكنترولات.

12- العمل على حل مشكلات التعليم الخاص.

13- ربط البرامج التعليمية بالمناهج الدراسية والتوسع للاستفادة من إمكانيات القنوات التعليمية.

14- عقد اجتماعات دورية شهرية مع مديري المديريات التعليمية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة.

15- زيارات ميدانية مفاجئة للمدارس تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023.