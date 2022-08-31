التصديري للصناعات الهندسية و«تطوير التجارة» ينظمان ورش عمل للشركات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن مجموعة من ورش العمل التي يقدمها مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر «Trade»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية UASID بالتعاون مع المجلس، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة التي يجريها المجلس لمعرض HATS 2022 والذي يعتبر الحدث الأكبر في قطاع الصناعات الهندسية بمصر، والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل بمشاركة دولية واسعة.

اتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بيان له اليوم، إنّ مجموعة ورش العمل تنطلق من يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر لمدة 7 أيام لموضوعات مختلفة تشمل، «اتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والميركسور وقواعد المنشأ والتسويق الإلكتروني للمنتجات وكيفية استخدام المنصات الإلكترونية في الوصول إلى العملاء».

بناء العلاقات المستمرة مع العملاء

وأشار المجلس إلي أن ورش العمل تهدف إلي بناء العلاقات المستمرة مع العملاء من خلال المشاركة الفعالة في المعارض الدولية، وأساسيات اللوجستيات والشحن الدولي وكيفية إعداد المستندات الخاصة بالتصدير والشحن الدولي.

التعريف باتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية

كما تهدف الورش إلي التعريف باتفاقيات التجارة الحرة والإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية إلى الأسواق في أفريقيا والمنطقة اليورو متوسطية ومتطلبات إقامة العلاقات الاستراتيجية داخل الأسواق المستهدفة وفهم الاختلاف بين الثقافات لدى المستورد والمستهلك في تلك الأسواق والجوانب الأساسية في التسعير وحساب التكاليف .