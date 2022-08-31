شعبة الدواجن تنفي وصول سعر طبق البيض لـ120 جنيها: بـ62 من المزرعة

نفى المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن ما جرى تداوله من تصريح صحفي منسوب إليه عن توقعه بارتفاع طبق البيض ليصبح 120 جنيهاً، مؤكداً أنه على الرغم مما تتعرض له صناعة البيض من خسائر ناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف؛ إلا أن القائمين على الصناعة يحاولون جاهدين الحفاظ على سعر مناسب للبيض.

وأكد «نبيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكلفة طبق البيض بلغت 68 جنيهاً ورغم ذلك تباع في المزرعة بـ62 جنيهًا، أي بخسارة تصل لخمسة جنيهات في الطبق؛ الأمر الذي تسبب في خروج الكثير من المربين من عملية الانتاج، مشدداً على أن صناعة البيض تواجه أزمة كبرى خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم تذليل المعوقات التي تواجهها.

ارتفاع أسعار البيض بسبب الأعلاف

أضاف أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البيض يعود في المقام الأول لارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل أكثر من 80% من الدجاجة، إذ ارتفع سعر الذرة الصفراء من 6000 جنيه ليصبح 11500 جنيه، كما ارتفع سعر فول الصويا من 7000 جنيه ليصبح 14500 جنيه وذلك كله يعود لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والشحن البحري.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم إنتاج مصر من بيض المائدة بلغ 14 مليار بيضة سنويا، بينما بلغ إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن ما يقرب من 1.4 مليار طائر، أما القطاع الريفي فبلغ حوالي 320 مليون دجاجة.

100 مليار جنيه حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن

وتبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر ما يقرب من 100 مليار جنيه، يعمل بها ما يقرب من 4 ملايين عامل، ووفقا لقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة عبارة عن مزارع ومصانع أعلاف ومجازرومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

وكانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وافقت بداية العام الحالي على تسجيل مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، إذ جرى اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد إنفلونزا الطيور في مصر.