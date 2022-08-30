«منتجي الدواجن» تنفي وصول سعر طبق البيض لـ120 جنيها

قال المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن التصريحات المتداولة بشأن ارتفاع سعر طبق البيض إلى 120 جنيها غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، موضحا أن الزراعة أصدرت بيانا بشأن الخبر المتداول، كما تواصلت مع المواقع التي نشرت الخبر لتصحيحه.

سعر طبق البيض للمستهلك وصل لـ75 جنيها

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة» أن سعر طبق البيض للمستهلك وصل إلى 75 جنيها، بعدما انخفض من شهر، نظرا لارتفاع سعر الأعلاف وخاصة الذرة وفول الصويا بشكل متضاعف خلال الفترة الأخيرة، وبدأت وزارة الزراعة توفير كميات من الذرة الصفراء لمزارع الدواجن.

وأشار إلى أنه يجرى حل مشكلات الخامات في صناعة الدواجن خلال أيام وفقا لتصريحات الحكومة الأخيرة، منها الأعلاف التي ترتكز عليها مزارع الدواجن، مؤكدا أن الدولة تولي ملف الدواجن اهتماما كبيرا، وتعمل على تيسير جميع العقبات التي تقف في طريق تطويره.

شائعات بارتفاع أسعار البيض

جدير بالذكر، أن هناك بعض الأخبار المغلوطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تفيد بارتفاع سعر طبق بيض المائدة ليصل إلى 120 جنيها، ونفته وزارة الزراعة وشعبة الدواجن بشكل صريح.