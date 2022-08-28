سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 28-8-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر كرتونة البيض في السوق المحلية بشكل يومي، باعتبارها0 من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين سواء خلال وجبة الإفطار، فضلا عن أنها تدخل في كثير من الأطعمة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس، وفق حديث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كرتونة البيض اليوم

ووفق تصريحات الدكتور سيد العزيز لبوابة «الوطن»، شهدت أسعار البيض استقرارًا في الأسواق التجارية والمحلات، إذ تراوح سعر الكرتونة البيض الأحمر، اليوم الأحد، ما بين 55 و58 جنيهًا بالأسواق، في حين بلغ سعرها داخل المزارع 65 جنيهًا فقط.

سعر طبق البيض في الأسواق المحلية

وأضاف «السيد»، أن سعر كرتونة البيض الأبيض بلغ اليوم في المزارع، نحو 55 جنيهًا، بحيث تصل للمستهلك بقيمة 62 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة، فقد سجلت استقرارًا أيضًا في الأسعار؛ إذ تراوح سعرها بين 70 و75 جنيهًا بالمحلات التجارية، وفي المزارع سجلت 65 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاءت سعر كرتونة وطبق البيض اليوم السبت بالمحلات، كلا حسب نوعه، كما يلي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، تراوح سعرها بين 80 و110 جنيهات، حسب الشركة المنتجة وقيمة التغليف.

- سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيهًا.