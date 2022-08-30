سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر كرتونة البيض، بشكل مستمر، نظرا لأهمية البيض في كل بيت مصري لذا تهتم ربات البيوت بمتابعة سعره بشكل مستمر لأهميته في إمداد الجسم بالطاقة والفيتامينات المختلفة التي يحتاجها.

ويمد البيض الجسم بالبروتين الذي يحتاجه كما أنه يساعد في قوة الشعر والأظافر، ويجعل البشرة أفضل، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الحالي في الأسواق في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حيث جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض

واختلف سعر كرتونة البيض في الأسواق حيث سجل طبق البيض الأحمر والأبيض بين 62 حتى 66 جنيها، كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 70 و75 بالمحلات المختلفة وسجل سعر كرتونة البيض في المزارع 65 جنيها.

سعر البيضة في الأسواق

وسجل سعر البيضة الواحدة الأحمر والأبيض بين 2.15 جنيها و2.50.

أسعار الدواجن في الأسواق

وسجل سعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 50 جنيه و58 جنيها وبالتالي يبلغ سعر الفرخة الواحدة 100 جنيه كما سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها وسجل سعر كيلو البانيه بين 88 و90 جنيها، كما سجل سعر الفراخ الساسو نحو 39 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الأوراك إلى نحو 65 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو البط بين 50 و60 جنيهًا لتصل سعر البطة الـ2 كيلو بين 120 و150 جنيها.