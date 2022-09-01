اليوم.. بدء الإعلان عن نتيجة التحويلات بين المدارس للعام الدراسي 2022/2023

أكدت المديريات التعليمية، عن بدء إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس 2022 /2023، اليوم الخميس، بعد أن أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأربعاء، التحويلات بين الطلاب، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، بين المدارس المختلفة بالمراحل التعليمية «المرحلة الثانية رياض الأطفال، ومرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والمرحلتين الإعدادية والثانوي».

إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس

وقالت المديريات التعليمية، إنه سيجرى إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس على المواقع الرسمية لها، مشددة على سرعة استكمال إجراءات التحويلات بعد إعلان قبول الطالب بالمدرسة المراد التحويل لها، لإتمام طلب التحويل، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه في حالة القبول يجب طباعة الاستمارة مباشرة من الموقع، وإرفاقها بالأوراق المطلوبة في كل مرحلة تعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

التحويلات بالمدارس الرسمية لغات.. تشكيل لجنة للمراجعة

وفيما يخص التحويلات بين المدارس الرسمية اللغات، قالت المديريات التعليمية، إنه يجرى تشكيل لجنة بكل مدرسة، لاستلام طلبات التحويل، وفحصها وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر سنا، وتحول اللجنة الملفات مجمعة، وإرسالها إلى اللجنة المشكلة للإدارة التعليمية.

ولفتت المديريات، إلى أنه يجرى تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لمراجعة التحويلات وفحصها ومراجعتها وترتيبها، وتبت اللجنة المشكلة في الطلبات، ويجرى إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس الرسمية اللغات بعد مراجعتها واعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية.

وأوضحت المديريات، أنه يجرى الإعلان عن نتائج قبول التحويلات بين المدارس الرسمية لغات خلال 15 يوما من تاريخ اعتماد التحويلات من الجهة المختصة، بالاعتماد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.