آخر موعد للتحويلات بين المدارس 2022 اليوم.. اعرف الأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر موعد للتحويلات بين المدارس للعام الدراسي 2022/2023، والمقرر أن ينطلق يوم 1 أكتوبر المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن المراحل التعليمية المتاح فيها التحويلات بين المدارس، المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والمرحلة الإعدادية والثانوية، مشيراً إلى أن التحويل يتم إلكترونياً على موقع المديرية التابع لها.

رابط التحويلات بين المدارس 2022 بالقاهرة

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابطا لأولياء الأمور للتسجيل التحويلات الإلكترونية بين المدارس للعام الدراسي 2022/2023، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ووجهت مديرية التعليم بالقاهرة، أولياء الأمور الذين قدموا طلب تحويل إلكتروني للعام الجديد وحدث خطأ أثناء التسجيل ويرغب في تعديل البيانات أو الرغبات، الذهاب إلى (مركز المعلومات الموجود داخل الإدارة التعليمية التي قمت باختيار التحويل إليها) وليس مديرية التربية والتعليم.

التحويلات بين المدارس بالجيزة .. النتيجة أول سبتمبر

وبالنسبة التحويلات بين المدارس بالجيزة، قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن يستطيع أولياء الأمور الطلاب الراغبين في التقديم بطلب تحويل للمدارس الرسمية عربى والرسمية للغات والرسمية المتميز للغات على هذا الرابط على الموقع الرسمي للمديرية.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بدأ إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس بداية من 1 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه في حالة قبول طلب التحويل يجب طباعة الاستمارة من الموقع الرسمي للمديرية وإرفاقها بالأوراق المطلوبة في كل مرحلة تعليمية.

وحددت مديرية التعليم بالجيزة الأوراق المطلوبة بعد قبول التحويلات وهي كالتالي: -

- في المرحلة الابتدائية يقدم إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية.

- في المرحلة الإعدادية يقدم إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية.

- في المرحلة الثانوية يقدم إثبات قيد وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادي وشهادة ميلاد أصلية.