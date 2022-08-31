«التعليم» تعلن مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي.. يبدأ 5 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد خطة لتدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي في نظام التعليم 2,0 المستدامة، بالتعاون مع مؤسسة «ديسكفري».

بدء تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي 5 سبتمبر

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه سيتم بدء تدريب المجموعة الأولى لمعلمي الصف الخامس الابتدائي في 5 محافظات (القاهرة والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء) يومي 5 و6 سبتمبر 2022، ويتضمن المتدربين (موجه عام علوم ورياضيات ومدير التعليم الابتدائي وموجه أول علوم ورياضيات من كل إدارة، و5 معلمين رياضة وعلوم في كل إدارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى تدريب المجموعة الثانية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي، يكون يومي 7 و8 سبتمبر 2022، في 6 محافظات (البحيرة والغربية والجيزة وبورسعيد ومرسي مطروح، الوادي الجديد).

ويبدأ تدريب المجموعة الثالثة لتدريب معلمي خامسة ابتدائي، يومي 10 و11 سبتمبر، ويشمل 8 محافظات (الفيوم والمنوفية والقليوبية والمنيا وبني سويف والإسكندرية والسويس والإسماعيلية).

موعد تدريب المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة لتدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي، تبدأ من يوم 12 وحتى 13 سبتمبر 2022، في 6 محافظات (كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان).