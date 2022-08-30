«التعليم» تخاطب المديريات لترشيح ممثلي مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد المعرض الدولي للعلوم والهندسة سنويا من خلال إقامة معارض تمهيدية بالإدارات التعليمية وبعض المدارس، تليها معارض محلية بالمحافظات، إذ تم ترشيح الفائزين بهذه المعارض إلى ثلاث معارض نهائية «القاهرة - الصعيد - الإسكندرية»، وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

ترشيح 14 مشروعا لتمثيل مصر بمعرض العلوم والهندسة

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، إن الوزارة تستضيف المعارض المؤهلة للتصفيات النهائية لمعرض العلوم والهندسة الدولي الذي يضم الباحثين من الملتحقين بالصف التاسع لعرض أبحاثهم والمنافسة على مستوى المحافظات ثم على مستوى جمهورية مصر العربية ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وبحضور 78 دولة.

التواصل مع المراكز البحثية والجامعات لدعم الطلبة

وأضافت الوزارة في خطابها المرسل، أنه يتم ترشيح 14 مشروعا من خلال هذه المعارض لتمثيل مصر في المعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال مایو 2023م طبقا لمعايير دولية، ومن خلال اتباع خطوات البحث العلمي الصحيحة، وبمناسبة البدء في فعاليات مسابقة العلوم والهندسة 2022 - 2023.

وناشدت الوزارة، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالبدء فورا في الإعلان عن المسابقة مع مراعاة التعليمات الآتية:

- الإعلان عن المسابقة في جميع قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والمديريات والمدارس الثانوية بكافة أنواعها «عام - رسمي – قوميات - فني - خاص».

- التواصل مع المراكز البحثية والجامعات في محيط المحافظة لدعم الطلبة وأفكارهم، وأيضا اختيار لجنة التحكيم من المتخصصين وذوي الخبرة لترشيح المشاريع التي تمثل المحافظة بالمعارض النهائية التمهيدية والمحلية.

- عقد ورش عمل لنشر فكر المسابقة بين المعلمين والطلاب ونشر ثقافة البحث العلمي والتدريب على مناهجه.

- تحديد لجنة المراجعة العلمية من المتخصصين وتحديد لجنة العرض والأمان.

- ضرورة حضور ورش العمل الدورية التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني