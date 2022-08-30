عاجل.. وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة.. «فيديو»

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوي، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بعرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناول آخر المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الخارجية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لقادة القوات المسلحة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

وفى سياق متصل، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كل المستويات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الاستراتيجية وتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.