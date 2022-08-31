خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022 عبر موقع «التضامن»

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، أبرز ما يبحث عنه المستفيدون من تكافل وكرامة والمتقدمين لصرف الدعم النقدي، تزامنًا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» من 4.1 مليون إلى 5 ملايين أسرة قريبًا.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات للاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022، نوضحها كالتالي:

- أول خطوة هي الدخول على موقع وزارة التضامن من خلال الرابط من هنا.

- اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة، والضغط على عبارة «استعلم عن نتيجتك»، وذلك لمعرفة النتيجة.

- يكتب المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

- يمكن للمواطن من خلال الاستعلام على موقع التضامن، أن يعرف المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها، وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر للمستعلم عن فيزا تكافل وكرامة، إذا كانت بطاقته سارية أو متوقفة أو مجمدة.

- يمكن للمواطنين الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقع الرسمي، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة، وهي كالتالي:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد البالغين من العمر 18 عامًا فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عامًا.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عامًا وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.