أليك بالدوين يواجه دعوى قضائية جديدة.. ومطالبات بتعويض 25 مليون دولار

لم ينته الممثل الأمريكي أليك بالدوين من أزمة فيلم «Rust»، حتى بدأت أخرى جديدة من عائلة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية، الذي قتل في أفغانستان العام الماضي.

دعوى قضائية ضد أليك بالدوين

وقدمت عائلة الجندي الراحل دعوى قضائية ضد الممثل الأمريكي، تطالبه بتعويض 25 مليون دولار، بدعوى أنه عرّضهم لانتقادات لاذعة على الإنترنت، بعد مشاركتها في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

رفعت الدعوى الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك، من قبل عائلة عريف مشاة البحرية رايلي جيه ماكولوم، الذي كان واحدًا من 13 من مشاة البحرية قُتلوا في تفجير انتحاري خارج مطار حامد كرزاي الدولي في أغسطس 2021، وأرسل الممثل الأمريكي أليك بالدوين شيكا بقيمة 5 آلاف دولار، لأرملة الجندي وطفلها المولود حديثًا، والذي كان «تكريمًا لجندي سقط»، وفقًا للدعوى القضائية.

بعد أشهر في يناير 2022، دخل «بالدوين» في خلاف عام مع شقيقة الجندي الراحل، بعد أن نشرت صورة لها أثناء حضورها احتجاجًا بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في 6 يناير 2021 قبل الذكرى السنوية الأولى لواقعة اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

واتهمها «بالدوين» آنذاك بالمشاركة في أعمال الشغب ووصفها بـ«المتمردة»، بحسب ما نشره موقع «نيو يورك بوست».

عائلة الجندي الأمريكي: مبادراة أليك بالدوين الخيرة تحولت إلى كابوس

وعلق الممثل الأمريكي على صورتها عبر موقع «انستجرام»، قائلا: «هل أنت نفس المرأة التي أرسلت لها أموال»، متابعا: «عندما أرسلت الأموال لزوجة أخيك الراحل، احترامًا حقيقيًا لخدمته لهذا البلد، لم أكن أعرف أنك مثيري شغب في السادس من يناير».

وردت «رويس»: «الاحتجاج قانوني تمامًا في البلاد، وقد سبق لي أن جلست مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.. شكرا تمتع بيوم جميل!»، وزعمت الدعوى أن «مبادراته التي تبدو خيرة تحولت إلى كابوس»، بالنسبة لعائلة ماكولوم.

عائلة الجندي الأمريكي تتهم أليك بالدوين في إلحاق الضرر بهم

واستمر الجدال بين الممثل والفتاة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتابع «بالدوين» الرد عليها، قائلا: «لا أعتقد ذلك، أدت أنشطتك إلى التدمير غير القانوني للممتلكات الحكومية، وموت ضابط إنفاذ القانون، والاعتداء على التصديق على الانتخابات الرئاسية، أعدت نشر صورتك.. حظا طيبا»، وأعاد نشر صورة «رويس» على حسابه عبر «انستجرام» الذي يضم 2.4 مليون متابع، مشيرًا إلى تورطها في احتجاجات 6 يناير 2021، وفقًا للشكوى.

في غضون 20 دقيقة من إعادة نشر الصورة، تلقت «رويس» رسائل «معادية وعدوانية وكراهية» من معجبي «بالدوين»، كما تدعي الدعوى، وتنص على أن «سلوك بالدوين كان إهمالًا ومتهورًا؛ لأنه كان يجب أن يعرف أن تقديم الادعاءات التي قام بها ضد المدعين لملايين أتباعه من شأنه أن يتسبب في إلحاق الضرر بالمدعين.