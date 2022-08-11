بعد أزمة فيلم «Rust».. «أليك بالدوين» يعود إلى السينما بفيلم جديد

يعود الممثل الأمريكي أليك بالدوين إلى السينما مرة أخرى بعد أزمة فيلم «Rust»، التي مازالت التحقيقيات فيها جارية، حيث يشارك الممثلة الأوكرانية أولجا كوريلنكو في بطولة فيلم الجاسوية والأكشن «Chief of Station» والذي يحمل توقيع المخرج جيسي جونسون، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في وقت لاحق من العام الجاري في العاصمة المجرية بودابست.

وتدور أحداث فيلم «Chief of Station»، رئيس سابق لوكالة المخابرات المركزية (يقوم بدوره أليك الدوين)، بعد أن علم أن وفاة زوجته لم يكن حادثًا، أُجبر على العودة إلى عالم التجسس السفلي، لكشف مؤامرة تتحدى كل ما يعتقد أنه يعرفه، ويتولى الكاتب جورج ماهافي كتابة أحداث الفيلم التي تدور في جميع أنحاء أوروبا، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

تعاون أليك بالدوين وأولجا كوريلنكو سيخلق سحرا على الشاشة

عبر المخرج جيسي جونسون عن سعادته بالعمل على المشروع السينمائي الجديد، قائلا: «يشرفني أن أتعاون في مغامرة الحركة الملحمية هذه مع إحدى أساطير السينما، ومن المؤكد أن اقتران أليك وأوليجا سيجلب بعض السحر إلى الشاشة».

ومن جانبه، قال ستيف لي جونز، رئيس شركة «Bee Holder Productions» التي تتولى إنتاج الفيلم، «نحن متحمسون للغاية لنتعاون مع أليك وأولجا في هذه الفيلم، الذي سيعيد أليك إلى بعض الأفلام الكلاسيكية التي جعلته رمزًا للشاشة، وستضيف أولجا الإثارة التي ستجعل من هذا الفيلم إثارة لا غنى عنها».

أزمة فيلم «Rust»

وتعرض الممثل الأمريكي أليك بالدوين إلى أزمة في أكتوبر الماضي، عندما أطلق عيار ناري خاطئ على مديرة التصوير هالينا هتشينز أثناء تصوير فيلم «Rust» أدى إلى مقتلها وإصابة مخرج الفيلم جويل سوزا في كتفه، وتم توجيه تهم ودعوى قضائية ضد فريق إنتاج الفيلم تتهمهم بالإهمال في وجود طلقات نارية حية داخل سلاح ناري مستخدم لتصوير أحد المشاهد.