أليك بالدوين: فقدت 5 أدوار بسبب حادث «Rust».. ولست ضحية

بعد 10 أشهر من حادث «Rust»، كشف النجم الأمريكي أليك بالدوين للمرة الأولى عن تأثير المأساة وتداعياتها على حياته، عندما انطلق عيار ناري من مسدسه المستخدم في التصوير بالخطأ، وأدى إلى مقتل مديرة تصوير الفيلم هالينا هاتشينز وإصابة المخرج، في أكتوبر الماضي، وذلك خلال لقاء مع شبكة «CNN» الإخبارية.

وقال أليك بالدوين إنه فقد 5 أدوار منذ الحادث حتى الآن، خاصة بعد أن قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، علنًا، إنه يعتقد أن «بالدوين» قتل «هاتشينز» عن قصد، متابعا: «لقد فقدت دورا آخر أمس، وكنت مستعدًا للمشاركة في فيلم وكانت تجمعنى جلسات مع صناعه منذ شهور، وأخبروني أمس أنهم لا يريدون تصوير الفيلم معي لهذا السبب».

أليك بالدوين: زوجتي سبب عدم ابتعادي عن السينما بعد الحادث

وأكد الممثل الأمريكي أن الضغط التي تعرض له سيحتاج إلى سنوات حتى يستطيع التعافي منه، ونسب الفضل إلى زوجته «هيلاريا» باعتبارها السبب في عدم انسحابه من السينما تماما، قائلا: «إذا لم تكن زوجتي معي فأنا لا أعرف أين سأكون الآن، ربما كنت سأستقيل أو أتقاعد أو أرحل، أو أبيع كل ما أملك وأحصل على منزل في وسط اللامكان، وأعمل في شيء آخر مثل بيع العقارات».

أليك بالدوين: لست الضحية.. ووفاة هالينا هاتشنز مأساة حقيقية

وأكد أليك بالدوين في حواره مع كريس كومو، أن وفاة مديرة التصوير هالينا هاتشينز هي «المأساة الحقيقية»، على حد تعبيره وليست سمعته، موضحا: «الجميع في كواليس الفيلم يعرفون ما حدث بالظبط، وأن الأمر كان حادثا، أنا لست الضحية هنا، الأمور بالنسبة لي ستتحسن وسيتم توضيحها، أنا واثق من ذلك بنسبة ألف بالمائة، ولكن لا شيء سيعيد هذه المرأة، لقد ماتت وكان لديها ولد صغير».

وفي ديسمبر الماضي، قال «بالدوين» في مقابلة مع جورج ستيفانوبولوس من «ABC News»، إنه لم يسحب زناد السلاح الناري المستخدم في التصوير، والذي انطلقت منه الرصاصة لتصيب مديرة التصوير الشابة، موضحا: «لم يتم سحب الزناد. لم أضغط على الزناد، لن أصوب مسدسًا أبدًا إلى شخص ما وأضغط على الزناد.. أبدًا».

بينما كشف تقرير الطب الشرعي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الأسبوع الماضي ، فإن المسدس الموجود في القضية «سليم وفعال»، و«لا يمكن إطلاقه دون سحب الزناد».