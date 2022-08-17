أليك بالدوين بعد تقرير تحقيقات وفاة مديرة التصوير الأمريكية: لم أضغط على الزناد

أصر الممثل الأمريكي أليك بالدوين، أنه لم يضغط على زناد السلاح الناري في موقع تصوير فيلم «Rust»، عندما انطلقت الرصاصة بالخطأ، وتسببت في وفاة مديرة التصوير هالينا هاتشنز، وإصابة المخرج جويل سوزا، على الرغم أن التقرير الصادر عن الطب الشرعي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن السلاح الناري المستخدم في الحادث، لا يمكن إطلاق الذخيرة منه دون الضغط على الزناد.

وقدم أليك بالدوين، شرحًا لكيفية خروج الرصاصة التي قتلت المصورة السينمائية، دون أن يضغط على الزناد، خلال مقابلة على بودكاست «The Chris Cuomo Project»، أمس، وشدد الممثل البالغ من العمر 64 عامًا أنه لم يسحب الزناد على السلاح الذي استخدمه أثناء البروفة «إذا قمت بسحب المطرقة للخلف، ولم تقم بإغلاقها، إذا قمت بسحب المطرقة بعيدًا جدًا وسحبتها مرة أخرى إلى الحد الذي ستطلق فيه الرصاصة دون أن تسحب الزناد»، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

أليك بالدوين: كيف وصلت الذخيرة الحية إلى المسدس؟

وقال بالدوين، إن ضابط السلامة الرئيسي عندما سلمه المسدس، في موقع التصوير، قال له إنه آمن و«بارد» أي خالي من الذخيرة الحية، موضحا أن «كيف وصلت الذخيرة الحية إلى السلاح؟»، هو السؤال الوحيد الذي يجب طرحه في تحقيق الوفاة.

وأضاف: «أعلن الرجل الذي كان ضابط السلامة الرئيسي في موقع التصوير أن البندقية كانت آمنة عندما سلمها إلي، أمام المجموعة بأكملها، لماذا قال إنه إذا لم يكن يعلم ولم يتحقق؟ هناك سؤال واحد فقط يجب طرحه هنا من وضع ذخيرة حية في البندقية؟ ليس هناك سؤال آخر يجب طرحه».

التحقيقات الفيدرالية في حادث فيلم «Rust»: لا يمكن إطلاق الرصاص دون الضغط على الزناد

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، في وقت سابق، إن اختبار التفريغ العرضي حدد البندقية المستخدمة في إطلاق النار مسدس أحادي الحركة من عيار 0.45 كولت F.lli Pietta - لا يمكن أن ينفجر دون سحب الزناد، وذكر التقرير أنه حتى مع وجود المطرقة في وضعي الربع والنصف، فإن المسدس لا يمكن إطلاقه دون سحب الزناد ومع وضع المطرقة بالكامل.