عضو التنسيقية: توجيهات الرئيس اليوم تحقق المزيد من العدالة الاجتماعية

أشاد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة حزمة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين من 100 إلى 300 جنيها.

وقال «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه نحو المزيد من العدالة الاجتماعية، والاهتمام بطبقات محدودة الدخل، والاستماع إلى مطالب القائمين على الحوار الوطني.

الحوار الوطني يؤدى نتائج إيجابية

وأشار«عبد العزيز»، إلى أن الحوار الوطني يؤدي نتائج إيجابية، وهناك استماع من القيادة السياسية لمطالب القوى السياسية فى الحوار، واهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمختلف طبقات الشعب المصري، خاصة الطبقات الأولى بالرعاية.

وأوضح وكيل «حقوق إنسان» النواب، أن هذه الحزمة مهمة جدا في ظل التحديات الاقتصادية، خاصة مع موجات ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، وذلك نتيجة لتأثر الاقتصاد بالحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية، حققت نجاحات اقتصادية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، لذلك تستطيع مصر أن تواجه الأزمات التى يمر بها العالم والمنطقة، وهي لديها إرادة صلبة وإجراءات تحمي الفئات الأكثر احتياجا.

وتابع محمد عبدالعزيز، أن هذا الأمر يعد انحيازا واضحا من الرئيس إلى الفئات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية.

إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هناك تقدم فى ملف إنهاء قوائم الانتظار، لأنه كان يوجد مبادرة رئاسية في هذا الشأن، وما يجرى الآن هو استكمال لهذه المبادرة، وإنهاء كل قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة، ونأمل مزيد من التقدم فى ملف الصحة.

وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنهاء قوائم الإنتظار فى الحالات الحرجة سوف يعالج الفجوة الزمنية بين التأمين الصحى الشامل مما ينعكس شكل إيجابى على إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة فى فترة زمنية قليلة.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اليوم، بإنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه، ويأتى ذلك في إطار ما جرى طرحه من القوى السياسية خلال المناقشات بالحوار الوطني.